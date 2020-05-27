When Gov. Tom Wolf ordered bars to close on March 18, there were 133 positive cases of the coronavirus and one death.
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