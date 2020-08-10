My reason for writing is because of an experience I recently had concerning the unreliability of the U.S. Postal Service.
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