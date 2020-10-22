We are a divided nation. Many place the blame for this directly on our president, but consider this.
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