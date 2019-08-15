In November, we celebrated the 100th anniversary of the end of World War I, the war to end all wars.
It has been mentioned in this newspaper that there is a need to repair and clean the monument at the foot of Central Avenue in Oil City. The monument was dedicated to the memory of those who bravely fought and gave their all in defense of this great land.
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