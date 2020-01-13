DEAR DR. ROACH: I am a normal-weight female, age 71, who is very active. I take no medications and have never had an alcoholic drink in my life. My liver tests were abnormal (AST 58, ALT 71), and my doctor found moderate strands of fat in my liver, but no fibrosis on a FibroScan.
What is the difference between high liver enzymes and fatty liver disease? Has my liver been damaged beyond healing with these conditions, or will it heal? I am prediabetic. - C.D.
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