PIAA TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS

Friday, May 27-Saturday, May 28

at Shippensburg University

Seedings for Area Athletes

CLASS 3A GIRLS

Ashley Alcorn, Franklin -- 9. Shot put 37-4; 11. Discus 116-3.

CLASS 2A BOYS

Hayden Smith, Union/A-C Valley -- 3. High jump 6-5.

Landon Chalmers, Union/A-C Valley -- 3. Discus 161-4.

Cam Wagner, Redbank Valley -- 4. Discus 159-1.

Aiden Ortz, Redbank Valley -- 6. Long jump 21-11.25.

Dawson Camper, Union/A-C Valley -- 10. Shot put 49-0.50.

Ryan Hummell, Clarion-Limestone -- 13. Javelin 158-7.

Brayden Delp, Redbank Valley -- 13. Shot put 48-3.75.

Cam Crocker, Oil City -- 14. Discus 144-8.

Sylas Fox, Cranberry -- 15. 800 2:00.54.

Scott Finch, Cranberry -- 16. Pole vault 12-0.

Jack Mumford, Oil City -- 19. 3,200 run 9:57.34.

Ashton Kahle, Redbank Valley -- 19. 100 11.24.

Redbank Valley -- 23. 400 relay 44.45.

CLASS 2A GIRLS

Baylee Blauser, Union/A-C Valley -- 1. Triple jump 37-6; 3. Long jump 17-10; 14. 100 12.80.

Mylee Harmon, Redbank Valley -- 2. 200 25.92; 6. 400 58.73; 14. High jump 5-0.

Baine Snyder, Oil City -- 3. High jump 5-4; 5. Pole vault 10-7.

Evie Bliss, Union/A-C Valley -- 4. Javelin 128-7.

Laiyla Russell, Cranberry -- 7. Triple jump 36-5; 19. 100 12.87; 19. 200 26.85.

Madison Foringer, Redbank Valley -- 15. Discus 106-7.

Claire Henry, Redbank Valley -- 17. Pole vault 9-6.

Emalie Best, North Clarion -- 18. 300 hurdles 49.40.

Daniella Farkas, Union/A-C Valley -- 19. 300 hurdles 49.65.

Redbank Valley -- 22. 1,600 relay (Raegan Beamer, Ryleigh Smathers, Alexandra Shoemaker, Mylee Harmon) 4:18.46.

Brooke Kessler, Clarion-Limestone -- 28. Long jump 15-9.25.

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