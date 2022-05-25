PIAA TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS
Friday, May 27-Saturday, May 28
at Shippensburg University
Seedings for Area Athletes
CLASS 3A GIRLS
Ashley Alcorn, Franklin -- 9. Shot put 37-4; 11. Discus 116-3.
CLASS 2A BOYS
Hayden Smith, Union/A-C Valley -- 3. High jump 6-5.
Landon Chalmers, Union/A-C Valley -- 3. Discus 161-4.
Cam Wagner, Redbank Valley -- 4. Discus 159-1.
Aiden Ortz, Redbank Valley -- 6. Long jump 21-11.25.
Dawson Camper, Union/A-C Valley -- 10. Shot put 49-0.50.
Ryan Hummell, Clarion-Limestone -- 13. Javelin 158-7.
Brayden Delp, Redbank Valley -- 13. Shot put 48-3.75.
Cam Crocker, Oil City -- 14. Discus 144-8.
Sylas Fox, Cranberry -- 15. 800 2:00.54.
Scott Finch, Cranberry -- 16. Pole vault 12-0.
Jack Mumford, Oil City -- 19. 3,200 run 9:57.34.
Ashton Kahle, Redbank Valley -- 19. 100 11.24.
Redbank Valley -- 23. 400 relay 44.45.
CLASS 2A GIRLS
Baylee Blauser, Union/A-C Valley -- 1. Triple jump 37-6; 3. Long jump 17-10; 14. 100 12.80.
Mylee Harmon, Redbank Valley -- 2. 200 25.92; 6. 400 58.73; 14. High jump 5-0.
Baine Snyder, Oil City -- 3. High jump 5-4; 5. Pole vault 10-7.
Evie Bliss, Union/A-C Valley -- 4. Javelin 128-7.
Laiyla Russell, Cranberry -- 7. Triple jump 36-5; 19. 100 12.87; 19. 200 26.85.
Madison Foringer, Redbank Valley -- 15. Discus 106-7.
Claire Henry, Redbank Valley -- 17. Pole vault 9-6.
Emalie Best, North Clarion -- 18. 300 hurdles 49.40.
Daniella Farkas, Union/A-C Valley -- 19. 300 hurdles 49.65.
Redbank Valley -- 22. 1,600 relay (Raegan Beamer, Ryleigh Smathers, Alexandra Shoemaker, Mylee Harmon) 4:18.46.
Brooke Kessler, Clarion-Limestone -- 28. Long jump 15-9.25.