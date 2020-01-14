Two men and a juvenile were arrested for assaulting a Pleasantville woman.
Franklin state police said a 53-year-old Pleasantville woman told troopers she disciplined her 15-year-old son Jan. 6. The woman told police the boy became combative and struck her, police said.
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