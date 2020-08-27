CLARION - A 32-year-old Clarion man faces more than 120 sexual assault-related charges stemming from alleged attacks on a 37-year-old Clarion woman between 2011 and 2016.
Kenneth Wayne Rudolph is charged with 40 counts each of rape and involuntary deviate sexual intercourse, all as first-degree felonies; 20 counts of sexual assault as a second-degree felony; 20 counts of false imprisonment as a second-degree misdemeanor; and one count each of bigamy and simple assault, both as second-degree misdemeanors.
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