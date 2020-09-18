A Cranberry man is facing additional charges after his vehicle was found with multiple drugs following a high-speed chase in Cranberry Township.
Franklin state police said Justin Rozanski, 30, fled police in a vehicle Aug. 30 after a chase from Bredinsburg Road to the Cranberry Rockland bike trail.
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