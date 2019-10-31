A Kennerdell man accused of assaulting a care-dependent man with cerebral palsy at an Easter Seals home in September waived his preliminary hearing Wednesday in Venango County Central Court.

Tyler Watson, 27, is charged with misdemeanor counts of neglect of a care-dependent person; strikes, shoves, kicks or attempt/threatens care-dependent person; and simple assault.

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