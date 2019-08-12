Meadville state police are investigating what they are considering a double homicide that occurred between 6:50 and 10 p.m. Saturday at a residence on Highway 198 in Randolph Township, Crawford County.
Police said Shannon Whitman, 49, and her 10-year-old son were found dead in the residence by a family member.
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