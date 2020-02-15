No injuries in crash

No one was hurt in a one-vehicle crash at about 7:30 a.m. Friday on Sandy Creek Road near the Polk cutoff.

Franklin state police said a 17-year-old Franklin girl was headed east in a Chevy Impala when her vehicle began to swerve while negotiating a left curve in the roadway.

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