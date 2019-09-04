OC man accused of fleeing from police

An Oil City man is facing felony charges after being accused of fleeing from police on an unregistered motorcycle on Friday at about 4:30 p.m. in Rouseville.

Franklin state police in a criminal complaint said Austin Plemmons, 23, passed a vehicle in the northbound lane using the southbound lane, where an officer had to pull onto the shoulder of the road "to avoid collision."

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