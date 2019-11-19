Vehicle shears utility pole

A utility pole on Route 417 in Oakland Township was sheared in half after a one-vehicle crash at about 7 p.m. Sunday.

Franklin state police said a Ford Mustang driven by Nathaniel J. Brown, 20, of Titusville, left the roadway for unknown reasons and struck the utility pole head-on, shearing it in half.

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