Woman accused of pulling knife on man

An Oil City woman is facing charges for allegedly pulling a "large knife" on a man in a Seneca Street apartment in Oil City at about 10:30 a.m. Thursday.
Oil City police said Tonya Renee Varnadore, 40, brandished the knife at the man during an argument.
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