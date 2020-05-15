An Oil City woman is facing charges for allegedly pulling a "large knife" on a man in a Seneca Street apartment in Oil City at about 10:30 a.m. Thursday.

Oil City police said Tonya Renee Varnadore, 40, brandished the knife at the man during an argument.

0
0
0
0
0

Tags

More From This Section

No injuries in semi fire

Venango County 911 said nobody was injured after a semi-truck caught fire at about 4 a.m. Thursday at the Barkeyville exit of Interstate 80.

Woman accused of pulling knife on man

An Oil City woman is facing charges for allegedly pulling a "large knife" on a man in a Seneca Street apartment in Oil City at about 10:30 a.m. Thursday.

Clarion County accident

Clarion County 911 said a two-vehicle crash occurred at about 1:30 p.m. Tuesday on Riverview Avenue in Clarion Borough.