A Franklin woman is facing charges after drugs and drug paraphernalia were found in close proximity to an infant.
Sugarcreek police said in a criminal complaint they were called Tuesday to the Front Street residence in Sugarcreek Borough of Bethany Anderson, 22, to assist probation and parole agents.
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KARA O’NEIL, reporter for The Derrick and The News-Herald, can be reached at
karaoneil.thederrick@gmail.com or (814) 677-8369.