A Franklin woman is facing charges after drugs and drug paraphernalia were found in close proximity to an infant.

Sugarcreek police said in a criminal complaint they were called Tuesday to the Front Street residence in Sugarcreek Borough of Bethany Anderson, 22, to assist probation and parole agents.

KARA O’NEIL, reporter for The Derrick and The News-Herald, can be reached at karaoneil.thederrick@gmail.com or (814) 677-8369.

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For the Record

3 pounds of pot, $18,000 found at OC home

  • By KARA O’NEIL Staff writer

Oil City police chief Dave Ragon released more details Wednesday about the quantity of drugs and money found in a North Side home where police were called to a domestic dispute Monday that led to a standoff and the arrest of two people.