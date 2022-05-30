DISTRICT 10 CLASS 3A CHAMPIONSHIP
at Slippery Rock University
FRANKLIN (4)
Guth (ss) 3 0 1, Doyle (2b) 4 0 0, C. Wible (cf) 2 1 0, N. Kockler (rf) 4 0 1, McCracken (1b) 1 2 0, Boland (p) 0 0 0, Alexander (dh) 2 0 0, Harmon (c) 3 1 1, A. Wible (3b) 3 0 1, Nightingale (lf-p) 3 0 0. Totals: 25 4 4.
FAIRVIEW (6)
Fox (ss) 4 1 2, Rubilotta (rf) 2 1 1, Dolansky (c) 4 1 2, Fiolek (2b-p) 3 0 0, Bolla (p) 2 0 0, Kleim (2b) 1 0 0, King (cf) 3 1 0, Houston (1b-p) 1 0 0, Fessler (ph) 1 0 0, Skelly (lf) 0 0 0, Campoli (dh) 3 1 0, Baker (3b) 2 1 1. Totals: 26 6 6.
Score by Innings
Franklin;000;210;1;--;4
Fairview;310;200;0;--;6
2B -- Fairview (Fox).
RBIs -- Franklin (Guth, N. Kockler, Harmon, A. Wible).