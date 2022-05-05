UNION (0)
Schreckengost (1b) 2 0 0, Wetzel (ss-p) 1 0 0, Blystone (2b) 1 0 0, Davis (c) 1 0 0, Solida (p-ss) 1 0 0, Claypoole (3b) 1 0 0, Blystone (lf) 1 0 0, Walzak (cf) 1 0 0, Zitzman (rf) 1 0 1. Totals: 10 0 1.
CLARION (17)
N. Anthony (ss) 2 3 2, Best (c) 1 1 1, Simko (p) 2 1 1, Campbell (cf) 1 2 0, Forrest (3b) 1 1 0, Troese (2b) 3 2 2, Kitchen (lf) 0 1 0, Anthony (lf) 1 1 1, Burford (1b) 3 1 1, Kratsley (rf-p) 3 2 1, Aaron (cr) 0 1 0, Kiskadden (cr) 0 1 0. Totals: 17 17 9.
Score by Innings
Union;000;--;0
Clarion;980;--;17
2B -- Clarion (N. Anthony).
3B -- Clarion (N. Anthony).
RBIs -- Clarion (N. Anthony 2, Best 2, Campbell 2, Forest 2, Troese 2, Burford 2, Simko, Kitchen, E. Anthony, Kratsley).
A-C VALLEY (0)
M. Ielase (cf) 3 0 0, Burke (c) 2 0 1, Parks (ss) 2 0 0, Bauer (1b) 2 0 1, B. Ielase (2b) 2 0 0, Hurrelbrink (dp) 2 0 0, Whitmer (p) 0 0 0, Verostek (lf) 2 0 0, Strauser (3b) 2 0 1, Hartzell (rf) 2 0 0. Totals: 19 0 3.
KARNS CITY (11)
Fox (ss) 4 2 2, King (lf) 3 1 1, Dunn (c) 4 0 2, S. Patton (3b) 4 0 1, M. Patton (p) 2 1 0, Whitmire (1b) 2 1 0, McMillen (cf) 2 2 1, Walker (2b) 2 2 1, Polcynski (rf) 3 2 2. Totals: 26 11 10.
Score by Innings
A-C Valley;000;00;--;0
Karns City;020;45;--;11
2B -- A-C Valley (Burke, Bauer), Karns City (Fox, Dunn).
3B -- Karns City (Fox).
HR -- Karns City (Polcynski).
RBIs -- Karns City (Polcynski 4, Dunn 3, Fox 2, King, McMillen).