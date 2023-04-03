at North Clarion
BOYS
NORTH CLARION 89, CRANBERRY 61
3,200 relay — North Clarion (Wilshire, Nicewonger, Sliker, McFarland) 9:24.9.
110 hurdles — Burford (NC), Merryman (C), Lambert (NC).
100 — Burford (NC) 11.5, Hotchkiss (NC), Lerch (NC).
1,600 — McFarland (NC) 5:20, Wilshire (NC), Nicewonger (NC).
400 — Heath (C) 57.4, Kapp (C), Bish (NC).
400 relay — North Clarion (Lerch, N. Naser, Hotchkiss, Burford) 46.0.
300 hurdles — Merryman (C) 45.7, Mellring (C), Thomas (NC).
800 — McFarland (NC) 2:24, Sliker (NC), Wilshire (NC).
200 — Hotchkiss (NC) 23.8, Lerch (NC), Merryman (C).
3,200 — McFarland (NC) 12:05, Nicewonger (NC), Turner (NC).
1,600 relay — Cranberry (Heath, Miller, Kapp, Perry) 4:17.
Long jump — Lerch (NC) 19-6, Seybert (C), Perry (C).
Triple jump — Burford (NC) 38-6, Ley (C), Guth (NC).
High jump — Shaffer (NC) 5-6, Lambert (NC), Weaver (C).
Shot put — Naser (NC) 37-2, Schiffer (C), Bish (NC).
Discus — Milford (C) 94-2.5, Schiffer (C), Rudesyle (NC).
Javelin — Pearsall (C) 154-3, Wenner (C), Bish (NC).
Pole vault — Finch (C) 12-0, Wenner (C), Perry (C).
at North Clarion
GIRLS
CRANBERRY 89, NORTH CLARION 60
3,200 relay — North Clarion (O'Toole, S. Babington, G. Babington, Guth) 11:24.8.
100 hurdles — Wry (C) 17.6, Rembold (C), Shirey (NC).
100 — Russell (C) 12.7, Sherbine (NC), Kline (NC).
1,600 — Ka. Hanna (Cr) 6:09.03, Ke. Hanna (C), S. Babington (NC).
400 — Fair (NC) 1:07.9, Guth (NC), Z. Earp (C).
400 relay — Cranberry (Micco, Snyder, Wry, Russell) 57.1.
300 hurdles — Wry (C) 54.5, Peterson (C), Smith (C).
800 — G. Babington (NC) 2:33.2, Ka. Hanna (C), Ke. Hanna (C).
200 — Fair (NC) 29.6, Kline (NC), Copenhaver (NC).
3,200 — Ke. Hanna (C) 13:40.8, Ka. Hanna (C), O'Toole (NC).
1,600 relay — North Clarion (Fair, Guth, S. Babington, G. Babington) 4:54.5.
Long jump — Russell (C) 16-4, Wry (C), Durish (NC).
Triple jump — Russell (C) 33-9, Durish (NC), Hannold (NC).
High jump — Hart (C) 4-4, Whitling (C), no third.
Shot put — Siegel (NC) 25-7, Schoch (C), Boocks (C).
Discus — Siegel (NC) 73-3, Collins (C), Findlay (C).
Javelin — Sherbine (NC), Whitling (C), Fair (NC).
Pole vault — McMasters (C) 7-0, Whitling (C), Shaffer (C).
JUNIOR HIGH
at Franklin
BOYS
MEADVILLE 57, FRANKLIN 49
3,200 relay — Meadville 10:18.15.
110 hurdles — Miller (F) 21.22, Miller (M).
100 — Knight (F) 12.57, Blackhurst (F), Shauls (M).
1,600 — Miller (F) 5:42.85, Puleio (M), Baker (F).
400 — Overle (M) 1:04.26, Tink (M), Steinecker (F).
400 relay — Meadville 51.69.
800 —Hohmann (M) 2:42.73, Shaw (M), Aiken (M).
200 — Blackhurst (F) 26.99, Shauls (M), Overle (M).
3,200 —Aiken (M) 12:04.26, Miller (F).
Long jump —Blackhurst (F) 15-6, Miller (M), Lockett (M).
High jump —Shauls (M) 5-0, Benge (M), Miller (M).
Shot put — Knight (F) 31-2, Mincer (F), Temple (M).
Discus —Knight (F) 118-6, Mincer (F), Curtiss (M).
GIRLS
FRANKLIN 87, MEADVILLE 31
3,200 relay — Franklin (Hiles, Winner, Gahr, Ion) 12:22.17.
100 hurdles — Taylor (F) 21.09, Gahr (F), Reitz (F).
100 — Gardinier (F) 15.12, Lucas (F), Thompson (M).
1,600 — Ion (F) 6:36.83, Pizer (M), Winner (F).
400 — France (M) 1:15.96, Byler (F), Kossick (F).
400 relay — Franklin (Gardinier, Sanchez, Vanalstine, Knight) 1:02.85.
300 hurdles — Taylor (F) 1:06.14, Winner (F).
800 — Ion (F) 3:00.15, France (M), Hiles (F).
200 — Gardinier (F) 32.85, Lucas (F), Knight (F).
1,600 relay — Meadville 5:42.51.
Long jump — Young (F) 13-5, Fuller (M), Wike (F).
Triple jump — Young (F) 29-4.
High jump — Young (F) 4-4, Mahoni (M), Fuller (M).
Shot put — Lenk (M) 22-4, Frazier (M), Gardinier (F).
Discus — Wike (F) 51-1, Frazier (M), Tidball (M).