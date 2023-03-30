GROVE CITY (0)
McIlwain (lf) 2 0 0, Smiley (ss) 1 0 0, Wolbert (c) 0 0 0, Jones (3b) 1 0 0, Wagurak (rf) 0 0 0, K. Kirk (p) 1 0 0, M. Kirk (1b) 1 0 0, Eaton (cf) 1 0 0, Hedglin (rf) 1 0 0, Mason (2b) 1 0 0. Totals: 9 0 0.
FRANKLIN (15)
Hoobler (ss) 2 1 1, Ewing (2b) 2 1 0, Hanna (lf) 3 2 2, Edge (p) 3 1 2, Boland (3b) 2 2 1, Hicks (c) 2 1 2, Fitzgerald (rf) 2 2 2, Emick 0 0 0, A. Rial (1b) 1 1 0, Wimer 2 1 2, Laderer (cf) 2 1 1. Totals: 21 15 13.
Score by Innings
Grove City;000;--;0
Franklin;23(10);--;15
2B -- Franklin (Hicks, Hanna).
3B -- Franklin (Boland, Edge).
HR -- Franklin (Hoobler).
RBIs -- Franklin (Hoobler 4, Laderer 3, Edge 2, Hanna, Hicks, Fitzgerald, Wimer).
at DuBois
KANE (3)
Smith (ss) 2 1 0, Tigani (cf) 3 0 1, Carlson-Maybury (3b) 3 1 0, Yasurek (c) 3 1 2, Parana (cf) 3 0 0, Olmstead (p) 2 0 1, Lantz (1b) 2 0 0, Shaeffer (2b) 2 0 0, Iak (lf) 2 0 1. Totals: 22 3 5.
UNION/A-C VALLEY (13)
Ielase (cf) 4 2 3, Wetzel (ss) 4 1 1, Parks (p) 3 1 1, Stevens (3b) 4 2 3, Dehart (c) 3 1 2, Hartzel (2b) 3 1 2, Strauser (rf) 3 2 2, Verostek (lf) 1 1 1, Walzak (lf) 2 1 1, Snyder (lf) 0 0 0, Shreckengost (1b) 3 1 0. Totals: 32 13 16.
Score by Innings
Kane;012;00;--;3
Union/A-C Valley;262;21;--;13
2B -- Union/A-C Valley (Ielase 2, Dehart).
3B -- Union/A-C Valley (Strauser).
RBIs -- Kane (Yasurek 2), Union/A-C Valley (Stevens 4, Ielase 2, Wetzel 2, Dehart 2, Hartzel, Strauser, Verostek).