SLIPPERY ROCK (0)
Greer (2b) 2 0 0, Meridith (c) 2 0 1, Miller (ss) 2 0 0, D'Antoni (3b) 0 0 0, Green (cf) 1 0 0, Coyle (dh) 1 0 0, Staab (lf) 0 0 0, Horner (rf) 1 0 0, Andreas (lf) 1 0 0, Balint (rf) 0 0 0. Totals: 10 0 1.
FRANKLIN (15)
Hoobler (ss) 3 2 3, Laderer (cf) 3 2 1, Hanna (lf) 1 2 0, Edge (p) 2 0 2, Boland (3b) 3 1 1, Atwell (2b) 3 2 2, Hicks (c) 2 1 1, Wimer (1b) 2 2 1, Fitzgerald (rf) 3 1 2, Roberts (cr) 0 1 0, Criado (cr) 0 1 0. Totals: 22 15 13.
Score by Innings
Slippery Rock;000;--;0
Franklin;41(10);--;15
2B -- Franklin (Boland).
RBIs -- Franklin (Edge 4, Boland 3, Hoobler, Laderer, Hicks, Wimer, Fitzgerald).
JUNIOR VARSITY
SLIPPERY ROCK (2)
Names not available.
FRANKLIN (4)
Roberts (ss) 0 2 0, Bryant (1b) 2 1 1, Laderer (3b) 2 0 1, Boland (c) 2 0 1, Fitzgerald (c) 0 0 0, Hicks 2 1 1, Wilson (2b) 2 0 1, Criado (cf) 2 0 1, Freer (lf) 1 0 0, Stewart (rf) 1 0 0, Hoobler (p) 0 0 0. Totals: 14 4 6.
Score by Innings
Slippery Rock;011;0;--;2
Franklin;103;x;--;4
HR -- Franklin (Hicks).
RBIs -- Franklin (Hicks 2, Laderer, Boland).