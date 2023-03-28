OIL CITY (6)
Arnink (ss) 4 2 2, Whittemore (lf-rf) 2 1 0, Wenner (c) 4 1 3, Garmong (cf-p) 4 0 0, N. Hanlon (p-cf) 4 0 0, S. Hanlon (1b) 3 0 0, Foley (3b) 3 1 2, Martinec (2b) 3 0 1, Liederbach (rf) 3 1 0. Totals: 30 6 8.
SLIPPERY ROCK (5)
Horner (1b) 4 01, Balint (cf) 4 3 0, Campbell (c) 3 1 1, D'Antoni (p) 4 0 1, Ritz (3b) 3 0 1, Korcok (1b) 3 0 1, Staab (rf) 1 0 0, Wetzel (rf) 3 0 1, Miller (lf) 2 0 0, Saul (lf) 2 1 2, Link (ss) 3 0 0, Ragan (ph) 1 0 0. Totals: 33 5 8.
Score by Innings
Oil City;200;020;11;--;6
Slippery Rock;201;000;20;--;5
2B -- Oil City (Arnink, Wenner), Slippery Rock (Campbell).
FRANKLIN (9)
Hoobler (ss) 4 2 2, Laderer (cf) 3 1 1, Ta. Edge (1b) 1 0 0, Hanna (lf) 3 1 2, L. Rial (lf) 1 0 0, Tr. Edge (p) 3 0 0, Boland (3b) 4 1 2, Hicks (c) 3 0 2, Fitzgerald (rf) 3 1 1, Emick (rf) 1 1 1, A. Rial (1b) 3 1 0, Ewing (2b) 4 1 2. Totals: 33 9 13.
TITUSVILLE (1)
Fonzo (1b) 3 1 1, Wynn (3b) 3 0 1, Atkins (c) 3 0 0, J. Wynn (p) 3 0 1, Krepps (cf) 2 0 0, Rhodes 1 0 0, Peterson (ss) 3 0 1, Strawbridge 2 0 0, Gray (rf) 2 0 0, McGarvie (2b) 2 0 0. Totals: 24 1 4.
Score by Innings
Franklin;060;200;1;--;9
Titusville;000;001;0;--;1
2B -- Franklin (Hicks, Boland, Emick).
3B -- Franklin (Hanna).
HR -- Titusville (Fonzo).
RBIs -- Franklin (Hoobler 2, Boland 2, A. Rial 2, Hanna), Titusville (Fonzo).