VARSITY
TITUSVILLE (1)
Peterson (ss) 3 0 1, McGarvie (3b) 2 0 0, Herman (p) 3 0 0, Atkins (c) 2 0 1, Smith (2b) 2 0 0, Fonzo (1b) 0 1 0, Wynn (cf) 0 0 0, Green (lf) 1 0 0, Colie (rf) 1 0 0, Strawbridge (rf) 1 0 0. Totals: 15 1 2.
FRANKLIN (11)
Hoobler (ss) 4 1 1, Laderer (cf) 2 1 0, Hanna (lf) 3 1 1, Edge (p) 1 3 1, Boland (3b) 1 2 1, Atwell (2b) 2 0 1, Hicks (c) 2 0 0, Wimer (1b) 1 1 0, Fitzgerald (rf) 3 1 1, Robers (cr) 0 1 0. Totals: 19 11 6.
Score by Innings
Titusville;010;00;--;1
Franklin;090;2x;--;11
HR -- Franklin (Boland).
RBIs -- Titusville (McGarvie), Franklin (Hoobler 2, Hanna 2, Boland 2, Wimer).
JUNIOR VARSITY
TITUSVILLE (14)
H. Peterson (ss) 2 3 1, McGarvie (2b) 5 0 0, Colie (1b) 3 0 0, Fonzo (lf) 4 1 0, A. Peterson (cf) 1 0 0, Atkins (2b) 3 3 0, Wynn (c) 4 2 3, Rhodes (rf) 5 1 1, Strawbridge (3b) 1 0 0, Reed (rf) 4 2 0, Schmader (dp) 3 0 1, Campbell (p) 0 0 0, Jackson (rf) 0 2 0. Totals: 35 14 6.
FRANKLIN (9)
Roberts (ss) 3 0 1, Bryant (1b) 4 1 2, Laderer (dp) 4 1 2, Boland (c) 1 2 1, Fitzgerald (c) 1 0 0, Hicks (3b) 3 1 1, Criado (cf) 4 1 0, Wilson (2b) 3 1 0, Stewart (rf) 2 2 0, Freer (lf) 2 0 0, Stewart (lf) 2 0 0, Atwell (p) 0 0 0. Totals: 29 9 7.
Score by Innings
Titusivlle;112;201;7;--;14
Franklin;315;000;0;--;9
2B -- Titusville (Wynn, Rhodes), Franklin (Boland).
HR -- Titusville (Wynn).
RBIs -- Titusville (Wynn 3, Rhodes, Schmader), Franklin (Boland 3, Roberts 2, Laderer, Hicks, Stewart).