A-C VALLEY (13)
M. Ielase (cf) 3 3 2, Burke (c) 4 2 2, Parks (ss) 3 2 2, Bauer (1b) 3 1 2, B. Ielase (2b) 3 0 1, Strauser (3b) 3 0 0, Hartzell (rf) 3 0 0, Verostek (lf) 2 2 1, Hurrelbrink (dp) 3 3 2, Whitmer (p) 0 0 0. Totals: 27 13 12.
REDBANK VALLEY (3)
Foringer (p) 3 0 0, Hetrick (cf) 3 2 3, Polka (c) 2 1 0, Ripple (ss) 2 0 1, Schimp (rf) 1 0 0, Rupp (lf) 3 0 2, Evans (2b) 3 0 1, Neiswonger (1b) 3 0 1, Boyer (3b) 2 0 0. Totals: 22 3 8.
Score by Innings
A-C Valley;253;03;--;13
Redbank Valley;100;02;--;3
2B -- A-C Valley (M. Ielase, Bauer, B. Ielase).
3B -- A-C Valley (Burke).
HR -- A-C Valley (Parks).
RBIs -- A-C Valley (Parks 5, M. Ielase 2, Burke 2, Bauer 2, B. Ielase), Redbank Valley (Ripple, Rupp).