REDBANK VALLEY (1)
Foringer (p) 3 0 1, Schimp (3b) 2 1 0, Polka (c) 3 0 1, Ripple (ss) 3 0 0, Boyer (cf) 3 0 1, Evans (2b) 3 0 0, Rupp (lf) 3 0 0, Neiswonger (1b) 3 0 0, Martin (rf) 3 0 0. Totals: 26 1 3.
KEYSTONE (4)
Wolbert (lf) 3 0 0, S. Bell (cf) 4 1 1, Bowser (p) 3 0 1, Exley (1b) 2 2 1, Black (c) 4 0 1, Callander (3b) 4 0 1, Gruber (ss) 3 1 3, Morris (rf) 2 0 0, Dixon (2b) 3 0 2, Bruce (cr) 0 0 0. Totals: 28 4 10.
Score by Innings
Redbank Valley;100;000;0;--;1
Keystone;012;010;x;--;4
2B -- Redbank Valley (Boyer), Keystone (Gruber).
3B -- Keystone (S. Bell, Gruber).
RBIs -- Redbank Valley (Ripple), Keystone (Bowser, Black, Callander, Dixon).