NEW YORK (AP) - Something still bothers Barry Larkin about his Most Valuable Player award.
The other name engraved on the trophy: Kenesaw Mountain Landis.
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