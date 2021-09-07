CROSS COUNTRY

Locals shine in opener

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Local Sports

Clarion's late rally falls short

CLARION — A number of electrifying plays in the return game nearly drove the Golden Eagles to a come-from-behind victory, but Clarion University’s football team came up short at home on Saturday, falling 31-26 to Lake Erie at Memorial Stadium.

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Knights roll in opener
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Knights roll in opener

Gage Haniwalt recorded a hat trick and also added an assist on Saturday as Franklin's boys soccer team opened its 2021 season with a 9-1 victory over visiting Redbank Valley in a non-region contest.

Local Sports

Football roundup

PORT ALLEGANY — Keystone quarterback Bret Wingard connected with Kyle Nellis for an 82-yard touchdown pass with just 2:21 to play in the game to provide the game-winning score in the Panthers’ 36-30 victory on the road over Port Allegany on Friday night in District 9 play.

Local Sports

CLA volleyball

Katie Beggs served for 20 points, including eight aces, and added five kills Friday night as Christian Life Academy’s girls volleyball team rallied to beat visiting CCSI, 23-25, 25-10, 25-19, 25-12 in a New-Penn Christian Conference match.

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Tigers spoil Knights' home debut
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Tigers spoil Knights' home debut

  • By JOE HENDERSON Staff writer

A big crowd was on hand to watch the Franklin Knights football team take on visiting Fairview in their home opener on Friday night in a non-region matchup at the Franklin High School field.

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Oilers rally to defeat Eagles
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Oilers rally to defeat Eagles

  • By RYAN KUNSELMAN Assistant sports editor

LINESVILLE — Thursday night was a coming-out party for Oil City’s football team — and in particular Ethen Knox — as the Oilers put on display what they’re capable of in the young 2021 season.

Bobcats win mega match
Local Sports

Bobcats win mega match

CLARION — Behind the stellar play of Kam Kerle and Devon Lauer, Clarion claimed the Keystone Shortway Athletic Conference mega match held Thursday at Clarion Oaks Golf Club.

Knights to host Fairview in home opener
Local Sports

Knights to host Fairview in home opener

  • By JOE HENDERSON Staff writer

After opening the season on the road last week, head coach Matt Turk and his Franklin Knights football team will host Fairview for their home opener tonight in a non-region matchup at the Franklin High School field. Kickoff is set for 7 p.m.

Clarion golfers cruise to third KSAC win
Local Sports

Clarion golfers cruise to third KSAC win

FOXBURG — Moniteau’s Jacob Felsing fired the low round of the day with a sizzling 36, but Clarion’s depth proved to be the difference again as the Bobcats rolled to a first-place team victory in the third KSAC mega match of the season on Tuesday.

Local Sports

FHS netters fall to Trojans

GREENVILLE — McKenna Philson, Rilee Uber and Katherine Cooper each recorded straight-set singles wins on Tuesday as homestanding Greenville shut out Franklin, 5-0, in a Region 1 match.

Local Sports

CLA spikers suffer first loss

Christian Life Academy’s girls volleyball team was handed its first loss of the season with a 23-25, 25-19, 25-21, 25-22 decision against visiting Crawford Christian Academy in New-Penn Christian Conference action.

Dye finishes third in Milwaukee
Local Sports

Dye finishes third in Milwaukee

MILWAUKEE, Wis. — Daniel Dye, the son of Rocky Grove High School graduate Randy Dye, made his fifth career ARCA Menards Series national start on Sunday at the flat Milwaukee Mile oval, driving the No. 21 Solar-Fit, Race to Stop Suicide, Heise LED Chevrolet SS for GMS Racing.

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Knights fall to Huskies, 42-7
Local Sports

Knights fall to Huskies, 42-7

  • By JOE HENDERSON Staff writer

HARBORCREEK — To have to open the season against the previous year’s district runner-up, on the road and in brutal heat and humidity, is a tough ask for most any team.

Panthers shock Bulldogs in D9 thriller
Local Sports

Panthers shock Bulldogs in D9 thriller

KNOX — Despite managing just 78 yards of total offense, Keystone’s football team dominated in two of the other phases of the game Friday night — defense and special teams — to pull off a wild 22-20 victory over visiting Redbank Valley in the District 9 Football League season opener for both teams.

Local Sports

Knights trek to Harborcreek for today's opener

  • By JOE HENDERSON Staff writer

After going through their share of ups-and-downs during the COVID-19 altered 2020 season, head coach Matt Turk and his Franklin Knights football team will be looking to get the 2021 campaign off to a sold start today as it travels to Harbor Creek to take on the District 10 runner-up Huskies.…

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Announcement

The home run derby and memorial service for the late Kyle Nulph will be held today at the Miller-Sibley Sports Complex beginning at 10 a.m. In addition to a softball home run derby, a wiffleball home run derby has been added and there are three youth divisions (9-and-under, 10-12 year-olds a…

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Lancers foil Oilers, 33-12
Local Sports

Lancers foil Oilers, 33-12

  • By RYAN KUNSELMAN Assitant sports editor

EDINBORO — Nearly three years ago, on September 14, 2018, Oil City’s football team lost a 17-12 decision to General McLane at Linden Field in Edinboro.

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Eagles blank Knights on court

  • Joe Henderson

Macy Matson, Emily Williams and Lillian Conger swept the singles matches to lead visiting Grove City to a 5-0 victory over Franklin on Thursday in a Region 1 girls tennis match.

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Clarion football opener rescheduled

CLARION — Due to COVID-19 protocols, the scheduled season opening football game between Clarion and Lake Erie has been rescheduled. The game was originally scheduled for Thursday, Sept. 2, at Clarion’s Memorial Stadium, but will now be played on Saturday, Sept. 4. Kickoff time is still set f…

Oilers to open season tonight at General McLane
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Oilers to open season tonight at General McLane

  • By ED BRANNON Sports editor

A couple of veteran football coaches with young rosters will go head-to-head tonight in the 2021 season opener as Dan York and his Oil City Oilers travel north to take on Jim Wells and the General McLane Lancers. The Region 5 showdown will kick off at 7 p.m.

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Oilers blank Knights, 5-0

  • Joe Henderson

Oil City’s girls tennis team opened the 2021 campaign with a 5-0 victory over visiting Franklin on Tuesday in a Region 1 match.