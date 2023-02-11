What began as another typical Friday in the life of 89-year-old Betty Morrison turned into anything but typical by the end of the day.
Morrison, a super fan of Rocky Grove High School athletics for more than 50 years, showed up as usual Friday night and sat in her familiar front-row bleacher seat for the Orioles game at the Nest against Farrell.
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