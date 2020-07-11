Barr's Insurance 17, Snyder Electric 7
kAm(:??:?8 A:E496CD \ }@=2? v2E6D[ r256? |:==6C]k^Am
kAmq2CCVD 9:EE6CD \ {F42D qC@H?[ b D:?8=6D[ 5@F3=6j qCJ46 $E6H2CE[ c D:?8=6D[ 5@F3=6j }@=2? v2E6D[ D:?8=6j z2JD@? v6:3[ D:?8=6j pG6CJ v2E6D[ D:?8=6[ 5@F3=6j z2:56? (9:E6[ 5@F3=6[ 9@>6 CF?j r256? |:==6C[ 5@F3=6]k^Am
kAm$?J56CVD 9:EE6CD \ |6:42 qFC?6:D6?[ D:?8=6j {@82? w62E9[ b D:?8=6Dj p=6I |4x?EJC6[ a D:?8=6D[ EC:A=6j y2<6 |4r=@D<6J[ a D:?8=6Dj r2> qFC?6:D6?[ D:?8=6[ 5@F3=6j s@>:?:4 r2CD@?[ D:?8=6j s6G:? q2==[ D:?8=6]k^Am
kAm%#x\rx%* |x}~# {tpv&tk^Am
kAm'6?2?8@ |249:?6 `b[ uC:659236CVD ek^Am
kAm(:??:?8 A:E496CD \ r@?@C y24<D@?[ y24<D6? r=2C<]k^Am
kAm'6?2?8@ |249:?6 9:EE6CD \ w2G6? v@@5>2?[ D:?8=6j w@=56? v@@5>2?[ D:?8=6j r@?@C y24<D@?[ a D:?8=6Dj $6E9 w@==6C>2?[ a D:?8=6Dj {F<6 q6==[ a D:?8=6Dj y24<D6? r=2C<[ :?D:56\E96\A2C< 9@>6 CF?[ D:?8=6j z@C3J? w2CC:D[ :?D:56\E96\A2< 9@>6 CF?[ EC:A=6[ a D:?8=6D]k^Am