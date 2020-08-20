The Venango County Men's Modified Softball League will hold its season-ending playoff tournament starting tonight at Miller-Sibley.

Last Call is the top seed in the double-elimination tournament, winning the head-to-head tiebreaker over No. 2 seed Hanna Screen Printing. Bison Bulls, the 2020 Class B state runner-up, owns the third seed. First-year squad Country Grub will be No. 4 and perennial-contender Rapid Reaction is the fifth seed.

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