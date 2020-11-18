Epstein steps down as Cubs president

CHICAGO (AP) - Listening in on fans' conversations during his walks home from Wrigley Field, Theo Epstein could sense their excitement as the Chicago Cubs set themselves up to capture that long-awaited World Series championship.
It was as if they were all in it together.
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