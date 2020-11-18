Epstein steps down as Cubs president

AP Theo Epstein raises the Commissioner's Trophy after the Cubs won the World Series in 2016, their first title since 1908.

 David J. Phillip

CHICAGO (AP) - Listening in on fans' conversations during his walks home from Wrigley Field, Theo Epstein could sense their excitement as the Chicago Cubs set themselves up to capture that long-awaited World Series championship.

It was as if they were all in it together.

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