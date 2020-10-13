PIRATES 4, ORIOLES 3
PITTSBURGH (UPI) -The "real" Pittsburgh Pirates suddenly stood up and started slugging, and all of a sudden they were all even today with the supposedly "super" Baltimore Orioles going into the fifth game at Three Rivers Stadium.
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