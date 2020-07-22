GIANTS 8, PIRATES 7 (10)
PITTSBURGH (UPI) -The San Francisco Giants are loose again. They've endured the June swoon and, as they headed home for a 13-game homestand, the Golden Gate must have been a pretty sight, because it looks as though the Giants have survived the July heebie-jeebies as well.
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