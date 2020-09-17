METS 3, PIRATES 0
PITTSBURGH (UPI) -Gary Gentry doesn't believe the National League East was won this year -the New York Mets' second most famous right-hander says that it was lost by his own ball club.
kAmQ(6 925 2 E62> E92E H2D 8@@5 6?@F89 E@ H:?[Q v6?ECJ D2:5] Q{2DE J62C[ H96? !:EED3FC89 H@?[ E96J 56D6CG65 :E[ 3FE E9:D D62D@? x 76=E :E H2D =@DE 3J E96 |6ED >@C6 E92? H@? 3J 2?J3@5J 6=D6]Qk^Am
kAmv6?ECJ A@:?E65 E@ EH@ >@?E9D H96? E96 |6ED A=2J65 >:D6C23=6 32D632==] Q(6 ;FDE 4@F=5?VE 5@ 2?JE9:?8 C:89E[Q 96 D2:5] QqFE 8@:?8 :?E@ E96 D62D@?[ H6 925 E96 A:E49:?8 E@ H:? :E] (6 925 %@> $62G6C[ H9@ 2=H2JD H:?D[ 2?5 >6 2?5 #2J $2564<: 2?5 y6CCJ z@@D>2?[ H9@ 86ED 9FCE 2=@E 3FE :D DE:== 2 7:?6 A:E496C] sFC:?8 E9@D6 >@?E9D H96? H6 H6C6 DECF88=:?8[ H6 >256 2 =@E @7 >:DE2<6D 2?5 H6VC6 E96 <:?5 @7 E62> E92E 92D E@ 4FE 5@H? @? E96 >:DE2<6D :? @C56C E@ H:?]Qk^Am
kAm%96 |6ED >256 ?@ >:DE2<6D E@?:89E[ 3FE >2:?=J E9:D H2D 3642FD6 v6?ECJ H2D A:E49:?8] w6 7:C65 2 E9C66\9:EE6C 2E E96 !:C2E6D[ H9@ 72:=65 E@ >@G6 2?J 4=@D6C E@ E96 5:G:D:@? E:E=6 3642FD6 @7 2 b\_ }6H *@C< G:4E@CJ]k^Am
kAm%96 $E] {@F:D r2C5:?2=D[ E96 @?=J E62> H:E9 2 492?46 E@ 42E49 !:EED3FC89[ H@? E96:C 82>6 :? |@?EC62=[ D@ E96 !:C2E6DV >28:4 ?F>36C C6>2:?D 2E E9C66] (:E9 EH@ H66<D @7 E96 D62D@? =67E[ 2?J 4@>:?2E:@? @7 E9C66 !:C2E6 G:4E@C:6D 2?5 $E] {@F:D 56762ED H:== 4=:?49 E96 492>A:@?D9:A 7@C !:EED3FC89]k^Am
kAmv6?ECJ 2==@H65 @?=J @?6 CF??6C E@ C6249 D64@?5 32D6 :? H:??:?8 9:D `aE9 82>6] p== E9C66 CF?D @77 =@D6C }6=D@? qC:=6D H6C6 9@>6CD\3J %65 |2CE:?6K[ z6? $:?8=6E@? 2?5 t5 zC2?6A@@=]k^Am
kAmQ(6 H6C6 @G6C>2E4965[Q !:EED3FC89 >2?286C s2??J |FCE2F89 D2:5 @7 v6?ECJVD A:E49:?8] Q(96? J@F 4@>6 C:89E E@ :E[ H6 5:5?VE 9:E G6CJ >2?J 32==D 92C5 2== ?:89E]Qk^Am
kAm%96 !:C2E6D A=2J65 H:E9@FE E9C66 C68F=2CD \ (:==:6 $E2C86==[ #@36CE@ r=6>6?E6 2?5 |2??J $2?8F:==6?] $E2C86== 92D >:DD65 E96 =2DE E9C66 82>6D H:E9 2 3CF:D65 <?66 2?5 |FCE2F89 D2:5 96 H@?VE 36 324< F?E:= $F?52J] r=6>6?E6 2?5 $2?8F:==6? H6C6 3@E9 C6DE65]k^Am
kAmQx H2D 2 =:EE=6 DFCAC:D65 2E E96 !:EED3FC89 =:?6FA[Q v6?ECJ D2:5] QqFE E96 !:C2E6D 2C6 566A 2?5 E96J 92G6 2 =@E @7 8FJD H9@ 42? 9FCE J@F] #6??:6 $E6??6EE \ H9@6G6C 962C5 @7 #6??:6 $E6??6EEn qFE 96VD 9:EE:?8 2=>@DE ]c__[ D@ J@F 92G6 E@ C6DA64E 9:>]Qk^Am
kAm$E6??6EE[ !:EED3FC89VD 9@E\9:EE:?8 C@@<:6[ H6?E _\7@C\c 3FE 282:?DE v6?ECJ 96 H2D ?@E 2=@?6 :? 9:D 7CFDEC2E:@?]k^Am
kAm#2J $2564<: Wf\eX @AA@D6D $E6G6 q=2DD W`c\fX[ :? E96 D64@?5 82>6 @7 E96 D6C:6D E@>@CC@H]k^Am
kAm}t( *~#z WbXk^Am
kAm%] |2CE:?6K Wa3X c ` a[ w2CC6=D@? WDDX c _ _[ r] y@?6D W=7X c _ _[ |2CD92== W=7X _ _ _[ zC2?6A@@= W`3X b ` `[ y@C86?D6? W47X c _ _[ $:?8=6E@? WC7X b ` `[ sJ6C W4X b _ `[ u@=: Wb3X b _ `[ v6?ECJ WAX b _ _] %@E2=Di b` b e]k^Am
kAm!x%%$q&#vw W_Xk^Am
kAm$E6??6EE Wa3X c _ _[ s2G2=:==@ WC7X c _ `[ ~=:G6C W47X c _ `[ |] |2J W4X c _ _[ w63?6C Wb3X c _ _[ #@36CED@? W`3X b _ _[ r=:?6D W=7X a _ _[ y] w6C?2?56K WDDX a _ _[ r] %2J=@C WA9X ` _ _[ p==6J WDDX _ _ _[ qC:=6D WAX ` _ `[ {2?:6C WA9X _ _ _[ z:D@? WAX _ _ _[ |2K6C@D<: WA9X ` _ _[ v:FDE: WAX _ _ _] %@E2=Di b_ _ b]k^Am
kAm$4@C6 3J x??:?8Dk^Am
kAm}6H *@C<k^Am
kAm``_ `__ ___ \ bk^Am
kAm!:EED3FC89k^Am
kAm___ ___ ___ \ _k^Am
kAmw# \ %] |2CE:?6K W`X[ $:?8=6E@? W``X[ zC2?6A@@= W`cX]k^Am
kAm#qxD \ %] |2CE:?6K W`_X[ $:?8=6E@? Wc`X[ zC2?6A@@= WdfX]k^Am
kAm!x%rwx}vk^Am
kAm}6H *@C<i v6?ECJ W([ `a\`_X x!\h]_[ w\b[ #\_[ t#\_[ qq\`[ $~\f]k^Am
kAm!:EED3FC89i qC:=6D W{[ f\cX x!\e]_[ w\d[ #\b[ t#\b[ qq\_[ $~\aj z:D@? x!\a]_[ w\`[ #\_[ t#\_[ qq\_[ $~\aj v:FDE: x!\`]_[ w\_[ #\_[ t#\_[ qq\`[ $~\_]k^Am
kAm%:>6 @7 82>6i `idh] pEE6?52?46i ab[ca`]k^Am