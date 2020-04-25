PIRATES 6, GIANTS 2
PITTSBURGH (UPI) - No one is ready to confuse Al Oliver with Willie Mays yet, but as far as Oliver is concerned, his transition to a centerfielder has been a success.
kAmv:G6? 2 C68F=2C ;@3 H96? |2EEJ p=@F H2D EC2565 :? E96 H:?E6C[ ~=:G6CVD 5676?D:G6 6IA=@:ED 92G6 ?@E 366? H:E9@FE EC2G2:=]k^Am
kAm$F?52J[ 96 5C@AA65 2 =:?6 5C:G6 E@ 8:G6 E96 $2? uC2?4:D4@ v:2?ED E96:C 7:CDE CF?[ 3FE =2E6C 96 5@F3=65 9@>6 EH@ CF?D E@ 96=A E96 !:C2E6D W`_\gX H:? e\a]k^Am
kAmQxEVD 8@:?8 2=@?8 2D 8@@5 2D 6IA64E65[ J@F >:89E D2J 6G6? 36EE6C E92? E92E[Q ~=:G6C D2:5 @7 9:D A6C>2?6?E >@G6 E@ 46?E6C] Q%92E H2D 2 E@F89 A=2J E@52J] $@>6 8FJD H@F=5?VE 92G6 6G6? 8@EE6? E96C6] x ;FDE 8@E E96C6 2?5 5C@AA65 :E]Qk^Am
kAm%96?[ ~=:G6C :DDF65 2 492==6?86]k^Am
kAmQx H2D 9@>6 =2DE ?:89E =:DE6?:?8 E@ E96 ?6HD[ @?6 @7 E96D6 E2=< D9@HD @? E96 C25:@] $@>6 8FJ 42==65 :? 4C:E:4:K:?8 >J A=2J :? E96 @FE7:6=5] xV== E6== J@F H92E xV== 5@] *@F =6E 2?J3@5J 8@ 5@H? E@ E96 DE@C6[ =6E E96> 3FJ 2 8=@G6 2?5 E96? 86E @FE E96C6 :? 46?E6C7:6=5[Q ~=:G6C D2:5] QxV> ?@ (:==:6 |2JD[ 3FE xV> 4@>:?8] p?5 2D 72C 2D >J 9:EE:?8 8@6D[ =6EVD ?@E 6G6? E2=< 23@FE E92E \ E96J 5@?VE DE2?5 2 492?46] %9:D :D 8@??2 36 @?6 J62C x H@?VE =6E E96 A6@A=6 H@CCJ >6]Qk^Am
kAm~=:G6C :D :? E96 >:5DE @7 9:D FDF2= DAC:?8 D=F>A[ 32EE:?8 @?=J ]ab`[ 3FE 6G6? D@ 96 :D D2E:D7:65 3642FD6 96VD 9:EE:?8 =:?6 5C:G6 @FED]k^Am
kAmQxVG6 9:E E96 32== H6== 6?@F89 E@ 9:E @G6C ]b__[Q 96 D2:5] QxV> ?@E H@CC:65 23@FE E92E[ 3FE xV> 5:D8FDE65 H:E9 E96 C6DF=ED] x 4@>6 E@ E96 32== A2C< <?@H:?8 H92E xV> 8@:?8 E@ 5@] xV> 8@:?8 E@ 9:E =:?6 5C:G6D] xEVD ;FDE 2 BF6DE:@? @7 H96E96C E96JVC6 8@:?8 E@ 72==]Qk^Am
kAmp=E9@F89 96 5:5 ?@E 9:E :? E96 DAC:?8 =2DE J62C[ 6:E96C[ ~=:G6C 7:?:D965 H6== 6?@F89 E@ 32E ]af_ 2?5 5C:G6 :? gb CF?D[ D64@?5 36DE @? E96 4=F3]k^Am
kAm':4 s2G2=:==@[ H9@ 92D >256 ~=:G6CVD >@G6 :? C6G6CD6 \ 7C@> E96 @FE7:6=5 E@ 7:CDE 32D6 \ <?@HD H92E ~=:G6C :D 8@:?8 E9C@F89] $E2CE:?8 9:D 7:CDE >2;@C =628F6 82>6 2E 7:CDE 32D6[ s2G2=:==@[ 2 7@C>6C v@=5 v=@G6 46?E6C7:6=56C[ >256 EH@ 6CC@CD]k^Am
kAmQ!=2J:?8 7:CDE 32D6 :D ?@E E@@ E@F89[Q s2G2=:==@ D2:5] Q%96 @?=J E@F89 A=2J :D H96? E96J E9C@H J@F 2 32== :? E96 5:CE] $H:E49:?8 2 8FJ =:<6 ~=:G6C[ H9@ 2=H2JD A=2J65 2E 7:CDE 32D6[ :D >F49 92C56C] w6VD 8@E E@ <?@H E96 32==A2C<D[ E96 H:?5[ 6G6CJE9:?8] uC@> H92E x D66[ 96VD 5@:?8 2 AC6EEJ 8@@5 ;@3]Qk^Am
kAm}6=D@? qC:=6D[ >2<:?8 9:D 7:CDE DE2CE 7@C E96 !:C2E6D[ 8@E E96 G:4E@CJ 2=E9@F89 96 82G6 FA `` 9:ED :? g a^b :??:?8D] s2G6 vF:DE: 42>6 @? E@ ?2:= |2JD 7@C E96 7:?2= @FE[ DEC2?5:?8D E96 v:2?EDV `aE9 2?5 `bE9 CF??6CD]k^Am
kAm$p} u#p}rx$r~ WaXk^Am
kAm$A6:6C WDDX c _ `[ uF6?E6D Wa3X d _ `[ w6?56CD@? W=7X d _ `[ |4r@G6J W`3X c ` b[ s:6EK W4X c _ a[ u@DE6C WC7X c _ a[ |2JD WA9X ` _ _[ #@D2C:@ W47X c _ _[ v2==2896C Wb3X c ` `[ |2C:492= WAX a _ _[ w6:D6 WA9X ` _ _[ rF>36C=2?5 WAX _ _ _[ u] y@9?D@? WA9X ` _ _[ y] y@9?D@? WAX _ _ _] %@E2=Di bh a ``]k^Am
kAm!x%%$q&#vw WeXk^Am
kAmr2D9 Wa3X c a b[ s2G2=:==@ W`3X d ` b[ r=6>6?E6 WC7X c _ `[ $E2C86== W=7X c _ `[ |2J W4X c ` _[ ~=:G6C W47X c _ a[ !282? Wb3X a ` `[ w6C?2?56K WDDX b ` _[ qC:=6D WAX b _ _[ v:FDE: WAX _ _ _] %@E2=Di bb e ``]k^Am
kAm$4@C6 3J x??:?8Dk^Am
kAm$2? uC2?4:D4@k^Am
kAm_`_ _`_ ___ \ ak^Am
kAm!:EED3FC89k^Am
kAm__b __a _`I \ ek^Am
kAmaq \ r2D9 WaX[ ~=:G6C WbX]k^Am
kAmw# \ |4r@G6J WaX]k^Am
kAm#qxD \ |4r@G6J WcX[ s2G2=:==@ b WbX[ |2J W`X[ ~=:G6C a WeX]k^Am
kAm!x%rwx}vk^Am
kAm$2? uC2?4:D4@i |2C:492= W{[ b\aX x!\d]_[ w\f[ #\b[ t#\b[ qq\b[ $~\aj rF>36C=2?5 x!\a]_[ w\a[ #\a[ t#\`[ qq\`[ $~\_j y] y@9?D@? x!\`]_[ w\a[ #\`[ t#\`[ qq\`[ $~\`]k^Am
kAm!:EED3FC89i qC:=6D W([ a\`X x!\g]a[ w\``[ #\a[ t#\`[ qq\a[ $~\ej v:FDE: W$[ bX x!\_]`[ w\_[ #\_[ t#\_[ qq\_[ $~\_]k^Am
kAm%:>6 @7 82>6i aid`] pEE6?52?46i `e[ddb]k^Am