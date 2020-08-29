PIRATES 5, ASTROS 2
HOUSTON (UPI) -Dave Giusti of the Pittsburgh Pirates, whose 27 saves are more than he had all of last year, says he is ready to pitch in two out of every four games or two of every three, if necessary, to help his team win the pennant.
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