GIANTS 8, PIRATES 4
PITTSBURGH (UPI) - Grand slam home runs, Willie McCovey can take 'em or leave 'em, but McCovey's presence in the San Francisco lineup does wonders for the adrenalin of Giant manager Charlie Fox.
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