EXPOS 6, PIRATES 4
PITTSBURGH (UPI) -The Montreal Expos are 21 games out of first place with 27 to play, but their manager, Gene Mauch, still runs his club as though it's in the pennant race.
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