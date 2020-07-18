PIRATES SWEEP DODGERS
PITTSBURGH (UPI) - Luke Walker said he couldn't remember the last time he pitched, but even after the Pittsburgh lefthander hurled a near no-hitter against the Los Angeles Dodgers, Pirates' manager Danny Murtaugh indicated there'd be no immediate change in his mound staff.
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