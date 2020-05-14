METS 8, PIRATES 2
PITTSBURGH (UPI) -As far as Bud Harrelson is concerned, the only thing the New York Mets lacked last year was confidence. This year, they have it back - but he admits he doesn't know where it came from.
kAmQ*@F ;FDE 92G6 E@ 92G6 E92E 766=:?8[Q w2CC6=D@? D2:5] Q{2DE J62C[ H6 ;FDE 5:5?VE 92G6 E96 4@?7:56?46] (96?6G6C H6 925 2 <6J D6C:6D 282:?DE !:EED3FC89 @C r9:428@ @C $E] {@F:D[ H6 H6C6 E:89E 2?5 H6 3=6H :E]Qk^Am
kAms6E6C>:?65 ?@E E@ =6E :E 92AA6? 282:?[ E96 |6ED 2C6 >2<:?8 2 >:?:\4CFD256 @7 E96:C 7:CDE G:D:E @7 E96 D62D@? E@ %9C66 #:G6CD $E25:F>[ H96C6 E96J @77:4:2==J H6C6 6=:>:?2E65 =2DE $6AE6>36C]k^Am
kAmy6CCJ z@@D>2? A:E4965 9:D 7:CDE 4@>A=6E6 82>6 @7 E96 J62C[ D42EE6C:?8 ?:?6 D:?8=6D[ 2?5 r=6@? y@?6D 2?5 q@3 pDAC@>@?E6 324<65 9:> H:E9 9@>6CD 2D E96 |6ED 4=F3365 E96 !:C2E6D g\a E@ >@G6 EH@ 82>6D 29625 @7 D64@?5\A=246 !:EED3FC89 W`h\`bX]k^Am
kAmtG6? :7 E96 |6ED D9@F=5 DH66A E96 D6C:6D[ H9:49 :?4=F56D 82>6D E@>@CC@H 2?5 E96 ?6IE 52J[ E96 !:C2E6D H:== DE:== 36 @?=J 7@FC 82>6D @FE \ 2?5 A=6?EJ @7 E:>6 :D =67E] qFE }6H *@C< H@F=5 36[ 2D z@@D>2? AFED :E[ D6EE:?8 2 A2EE6C?]k^Am
kAmQ%9:D :D 2? :>A@CE2?E D6C:6D >6?E2==J 7@C E96 7FEFC6 @?6D E@ 4@>6[Q z@@D>2? D2:5] QtG6CJ D6C:6D H:E9 FD :D :>A@CE2?E] *@F 42? =@H6C 2?@E96C 4=F3VD >@C2=6 3J 4@>:?8 :? 2?5 H:??:?8 E96 7:CDE 82>6 =:<6 E9:D \ 2?5 J@F 42? A:4< FA J@FC @H? >@C2=6]Qk^Am
kAmQ{2DE J62C[Q w2CC6=D@? 6IA=2:?65[ QH6 H6C6 E96 5676?5:?8 492>A:@?D] %96 AC6DDFC6 H2D 2=H2JD @? FD] (6 76=E H6VC6 E96 36DE E62> :? 32D632==[ 2?5 H6 4@F=5?VE 6G6? H:? @FC @H? 5:G:D:@?] (96? J@FVC6 ?@E E96 5676?5:?8 492>A:@?[ J@F 42? ;FDE D:E 324< 2?5 8@ @FE 2?5 6?;@J :E]Qk^Am
kAmpD w2CC6=D@? D2H :E[ E96 |6ED 925 E96:C 492?46 E@ 7@=5 :? E96 7:CDE :??:?8 @7 E96 D6C:6D H96? %@>>:6 p866 D:?8=65 2?5 w2CC6=D@? 7@==@H65 H:E9 2 9:E[ 3FE p866 H2D E9C@H? @FE ECJ:?8 E@ 8@ E@ E9:C5]k^Am
kAmQ(6 >:89E 92G6 D2:5 @9 964<[ C:89E E96C6[ E96C6 H6?E @FC 3:8 492?46[Q w2CC6=D@? D2:5] QqFE H6 5:5?VE] %92E H2D E96 H2J :E H2D :? Veh] p 8FJ H@F=5 DEC:<6 @FE 2?5 36 H2=<:?8 324< E@ E96 36?49 2?5 E96 ?6IE 8FJ H@F=5 D2J 5@?VE H@CCJ] xV== 86E V6>]Qk^Am
kAm}t( *~#z WgXk^Am
kAmp866 W47X c _ `[ w2CC6=D@? WDDX c ` a[ |2CD92== WC7X d a a[ y@?6D W=7X c a a[ zC2?6A@@= W`3X b ` `[ pDAC@>@?E6 Wb3X b ` `[ vC@E6 W4X c _ `[ u@=: Wa3X c _ _[ z@@D>2? WAX b ` _] %@E2=Di bc g `_]k^Am
kAm!x%%$q&#vw WaXk^Am
kAmr=:?6D W47X b _ `[ w63?6C Wb3X d _ `[ r=6>6?E6 WC7X d ` a[ $E2C86== W=7X b ` _[ $2?8F:==6? W4X c _ _[ #@36CED@? W`3X c _ a[ |2K6C@D<: Wa3X c _ b[ w6C?2?56K WDDX b _ _[ y@9?D@? WAX _ _ _[ }6=D@? WAX _ _ _[ !282? WA9X ` _ _[ qC:=6D WAX _ _ _[ r2D9 WA9X ` _ _[ |@@D6 WAX _ _ _[ |2J WA9X ` _ _[ '62=6 WAX _ _ _[ p==6J WA9X ` _ _] %@E2=Di bd a h]k^Am
kAm$4@C6 3J x??:?8Dk^Am
kAm}6H *@C<k^Am
kAma`` ___ c__ \ gk^Am
kAm!:EED3FC89k^Am
kAm___ __` _`_ \ ak^Am
kAmaq \ y@?6D WdX[ zC2?6A@@= WcX]k^Am
kAmw# \ y@?6D WbX[ pDAC@>@?E6 WbX]k^Am
kAm#qxD \ pDAC@>@?E6 b W`dX[ y@?6D a W`dX[ zC2?6A@@= a W``X[ w2CC6=D@? WfX[ #@36CED@? a W`_X]k^Am
kAm!x%rwx}vk^Am
kAm}6H *@C<i z@@D>2? W([ b\`X x!\h]_[ w\h[ #\a[ t#\a[ qq\c[ $~\d]k^Am
kAm!:EED3FC89i y@9?D@? W{[ a\aX x!\_]`[ w\c[ #\a[ t#\a[ qq\`[ $~\_j }6=D@? x!\`]a[ w\_[ #\`[ t#\`[ qq\a[ $~\aj qC:=6D x!\b]_[ w\b[ #\`[ t#\`[ qq\_[ $~\aj |@@D6 x!\a]_[ w\b[ #\c[ t#\c[ qq\`[ $~\`j '62=6 x!\a]_[ w\_[ #\_[ t#\_[ qq\_[ $~\c]k^Am
kAm%:>6 @7 82>6i aiab] pEE6?52?46i `f[eaa]k^Am