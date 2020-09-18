METS 5, PIRATES 2
PITTSBURGH (UPI) -Pennsylvania's long-standing blue law is no longer a problem, but the Pittsburgh Pirates swore off champagne tonight though five cases of the bubbly awaited them in the locker room.
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