Pirates sweep twinbill

PITTSBURGH (UPI) - Ron Brand remembers when Willie Stargell was a 148-pound weakling.
"It was in 1959, at Roswell, N.M.," Brand was saying. "Willie weighed about 148 pounds and me, well, I weighed about 170, like I always have.
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