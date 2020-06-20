Pirates sweep twinbill

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PITTSBURGH (UPI) - Ron Brand remembers when Willie Stargell was a 148-pound weakling.

"It was in 1959, at Roswell, N.M.," Brand was saying. "Willie weighed about 148 pounds and me, well, I weighed about 170, like I always have.

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