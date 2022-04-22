at Grove City
GROVE CITY 5, OIL CITY 0
Singles
Ryan Waugman (GC) def. Mason Stephens, 4-6, 7-6 (7-4), 6-2.
Nathaniel Collins (GC) def. John Pardee, 7-6 (7-4), 4-6, 6-2.
Caleb Baumgartner (GC) def. Jackson Dilks, 7-6 (7-5), 6-3.
Doubles
Toby Phillips-Matson/Shane Cavalo (GC) def. Eric Goughler/Jordan Smalley, 6-0, 6-0.
Isaac Aldstadt/Landon Schofield (GC) def. Dylan Bly/Cam Schiffer, 6-1, 6-2.
at Grove City
GROVE CITY 3, OIL CITY 2
Ryan Waugman (GC) def. Mason Stephens, 8-2.
John Pardee (OC) def. Caleb Baumgartner, 8-4.
Jackson Dilks (OC) def. Landon Meneer, 8-4.
Doubles
Nathan Collins/Shane Cavalo (GC) def. Eric Goughler/Spencer Greene, 8-5.
Isaac Aldstadt/Landon Schofield (GC) def. Dylan Bly/Sam Smith, 8-3.