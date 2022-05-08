33RD ANNUAL OIL COUNTRY INVITE
Teams -- Oil City (OC), Cranberry (CR), Fairview (FV), Slippery Rock (SR), Titusville (T), Sharon (SH), North Clarion (NC), Franklin (F), Meadville (MV), Mercer (M), Warren (W), Reynolds (R), Grove City (GC), Sheffield (SF), Hickory (H), Youngsville (Y), Union City (UC), Kennedy Catholic (KC), West Middlesex (WM), Maplewood (MW), Cambridge Springs (CS), Conneaut Area (CA), Lakeview (LV).
at Oil City
BOYS
3,200 relay — Grove City, 8:43.52; Franklin (Ziegler, J. Prettyman, Haniwalt, C. Prettyman); Slippery Rock; Meadvlle; Cambridge Springs; Union City.
110 hurdles — Messer (GC), 16.68; Pfennigwerth (F); Murdock (LV); Martz (F); Wry (CR); Chevalier (FV).
100 — Knox (OC), 11.64; Sopher (T); Kinder (MV); Simmons (MV); White (SH); Robinson (OC).
1,600 — Grove City, 3:34.89; Reynolds; Union City; Meadville; Franklin (J. Prettyman, C. Prettyman, Smith, Martz); Mercer; Cambridge Springs.
400 — Reznor (GC), 52.64; Fox (CR); Mount (M); Simpson (CS); DiGregorio (R); Varga (WM).
400 relay — Meadville, 46.09; Oil City (Robinson, Hornbeck, Hall, Knox); Reynolds; Cranberry (Wry, Bell, Pearsall, Seybert); Sheffield; Union City.
300 hurdles — Murdock (LV), 41.24; Rhoades (R); Messer (GC); Pfennigwerth (F); Beckwith (UC); Ch. Miller (CR).
800 — Myer (UC), 2:04.60; Jones (WM); Wheeler (CA); Lehner (CS); Childers (M); Bittler (H).
200 — Sopher (T), 23.95; Knox (OC); Wry (CR); Jackson (GC); Simpson (CS); Kinder (MV).
3,200 — Jones (GC), 9:42.96; Mumford (OC); C. Prettyman (F); Riethmiller (H); Dillman (MV); Hunter (CA).
1,600 relay — Hunter (CA), 4:48.85; Hawke (GC); Wheeler (CA); Lindell (W); Knapp (F); Harrison (W).
Long jump — Simmons (MV), 21-5; Murdock (LV); Barr (GC); Williams (R); Dait (MV); Seybert (CR).
Triple jump — Folmer (SR), 43-10; Simmons (MV); Frazao (FV); Williams (R); Sopher (T); Lee (R).
High jump — Frazao (FV), 6-3; Williams (R); Folmer (SR); Wilms (WM); Baker (F); Loughry (GC).
Shot put — Wozniak (SR), 49-11; Esser (MV); Wilkinson (F); Hoehn (SR); Nosko (T); Crocker (OC).
Discus — Wozniak (SR), 148-8; Wilkinson (F); Crocker (OC); Nosko (T); Knox (OC); Hallock (RV).
Javelin — Wiley (M), 149-11; Nosko (T); Wilkinson (F); Pearsall (CR); C. Dait (MV); M. Dait (MV).
at Oil city
GIRLS
3,200 relay — North Clarion, 10:34.30; Grove City; Titusville; Union City; Franklin (Tawney, Bordell, Reed, Boal).
100 hurdles — Burns (H), 17.32; Reich (SR); Wry (CR); Young (SH); Williams (F): Popovec (SR).
100 — Russell (CR), 13.34; Wyatt (FV); Kura (SR); Flinchbaugh (OC); Adams (T); Young (S).
1,600 — White (H), 5:40.63; B. Siegel (NC); Guffey (MV); Keeports (W); Szymanski (SR); Liederbach (OC).
400 — Young (SH), 1:02.61; Lerch (NC); G. Babington (NC); Fronce (MV); Reagle (UC); Bishop (GC).
400 relay — Hickory, 53.48; Oil City; Cranberry (Wry, Ferringer, Anderson, Russell); Meadville; Reynolds; Franklin (O. Rondinelli, Clark, Williams, Bordell).
300 hurdles — Nichols (GC), 45.90; Popovec (SR); Bowers (W); Reich (SR); Zachrich (R); Rodax (MV).
800 — Owens (FV), 2:24.36; White (H); Guffey (MV); Jackson (OC); S. Babington (NC); Fronce (MV).
200 — Laiyla Russell (CR), 27.48; Wyatt (FV); Perman (H); Young (SH); Flinchbaugh (OC); Aitken (MV).
3,200 — Myers (M), 11:22.75; Latchaw (F); Bartholomew (WM); B. Siegel (NC); Johnson (T); Bojaczko (Y).
1,600 relay — Hickory, 4:27.21; Fairview; Meadville; Franklin (O. Rondinelli, Brophy, Reed, S. Rondinelli); West Middlesex; Union City.
Long jump — Nichols (GC), 16-7; Adams (T); Hunter (F); Bresnan (R); Wyatt (FV); Baker (SH).
Triple jump — Bresnan (GC), 36-9; Russell (CR); Adams (T); Madigan (W); Meszaros (H); Gorrell (GC).
High jump — Snyder (OC), 5-1; Hackwelder (SR); Foster (SF); Boren (H); Gorrell (GC); Smith (OC).
Shot put — Alcorn (F), 34-10; Miklos (H); Rihel (GC); Auer (T); Bly (OC); Ketner (NC).
Discus — Alcorn (F), 107-4; Herman (R); Bly (OC); Miklos (H); Brinling (FV); Rihel (GC); Olson (W).
Javelin — Stover (CR), 112-9.5; Balaski (M); Ferringer (CR); Murcko (R); Ward (UC); Double (SR).